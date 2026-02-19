Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 12:31

Винегрет больше не готовлю, тру свеклу, морковь, сыр и выкладываю слоями: салат можно есть сразу

Фото: D-NEWS.ru
Винегрет больше не готовлю, тру свеклу, морковь, сыр и выкладываю слоями. Такой салат можно есть сразу, и он превосходит по вкусу все известные классические блюда со свеклой.

Для приготовления вам понадобится: 2 средние свеклы, 2 средние моркови, 200 г твердого сыра, 100 г грецких орехов, 2–3 зубчика чеснока, майонез, соль по вкусу.

Рецепт: свеклу и морковь тщательно вымойте, отварите до мягкости или запеките в фольге в духовке для более яркого вкуса. Свеклу натрите на крупной терке, смешайте с мелко порубленным чесноком, измельченными грецкими орехами и заправьте майонезом до получения пластичной массы — это будет первый слой. Натрите сыр на средней терке, смешайте с небольшим количеством майонеза и выложите вторым слоем на свекольную массу, слегка уплотняя. Морковь натрите на крупной терке, смешайте с майонезом и выложите третьим, завершающим слоем. Перед подачей можно украсить оставшимися орехами или зеленью. Это блюдо станет ярким акцентом на любом столе.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Курочка Ряба» — просто, быстро и из обычных продуктов — нарежете к обеду или ужину за 10 минут.

Проверено редакцией
