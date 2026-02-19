Зимняя Олимпиада — 2026
19 февраля 2026 в 14:16

Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди

RT: боец ВС РФ Невский остался на СВО после потери отца, брата и дяди

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Боец ВС РФ с позывным Невский потерял на СВО отца, старшего брата и дядю, однако продолжил службу на СВО, сообщает RT. Сейчас он служит монтажником-связистом в спецназе «Ахмат».

Трехмесячный контракт отбегал, потом узнал, что у меня погиб отец... У меня дядька уже два года как пропавший без вести, признали уже погибшим. И старший брат без вести пропавший уже два с половиной месяца, — заявил Невский.

Невский рассказал, что поначалу ему казалось, будто служба связиста — дело спокойное и безопасное. Он даже отпускал на эту тему шутки. Однако позже ему довелось на собственном опыте испытать, что такое атаки дронами и обстрелы кассетными боеприпасами.

Ранее российский ефрейтор Юрий Ендальцев спас жизнь сослуживцу, который получил серьезные ранения в результате атаки украинского беспилотника. Несмотря на угрозу новых атак, он оказал первую помощь и эвакуировал товарища в безопасное место.

До этого рядовой Вооруженных сил России Илья Жариков в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции армии, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, для этого военнослужащий подорвал замаскированное минное поле противника, которое мешало продвижению российских войск. В результате минное поле было частично уничтожено, и штурмовики смогли безопасно пройти.

