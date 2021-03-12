Вильфанд сообщил о скорой оттепели в Москве

https://static.news.ru/photo/2b0c753a-833f-11eb-9929-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ближайшее воскресенье, 14 марта, в столичном регионе начнётся оттепель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Температура воздуха в воскресенье повысится до 4–6 градусов тепла. В понедельник примерно такая же температура. Это очевидная оттепель. Существенных осадков не ожидается, — приводит слова Вильфанда «Интерфакс».

Он отметил, что в субботу, 13 марта, ожидаются наиболее интенсивные за ближайшие дни осадки в виде снега и мокрого снега. Что касается следующей недели, погода ожидается мягкая, без сильных морозов.

Тем не менее, по словам специалиста, понижение температуры этой весной ещё произойдёт. До конца месяца в отдельные дни может похолодать до −10. Вильфанд отмечает, что в течение всего марта «зима и весна ещё будут сталкиваться между собой».

Ранее NEWS.ru писал, что антициклон вызвал похолодание в западной части России и на Урале. Температура воздуха в некоторых регионах опустится до минус 19, в отдельных районах Свердловской области ожидается минус 39 градусов. Врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что такая погода создаёт риски для людей, перенёсших коронавирусную инфекцию.