https://static.news.ru/photo/c3ee0456-44d6-11ea-beb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Сети набирает популярность видео с котёнком, который освоил непростое умение. Он мастерски научился притворяться мёртвым, когда его хозяйка как бы «стреляет» в него из воображаемого пистолета. В данном случае в роли оружия выступают сложенные под углом пальцы.

В дикой природе некоторые животные делают вид, что они мертвы, чтобы спастись от опасностей. Однако герой этого видео, по всей видимости, освоил этот трюк радио забавы. Пользователи по достоинству оценили актёрский талант котёнка, передаёт РЕН ТВ.

Актёрище! Хочу себе такого талантливого котейку, — написал один из юзеров.

Ранее NEWS.ru писал, что пёс, катающий кота на санках, насмешил Интернет. Ролик был опубликован 12 января и за сутки успел набрать около 100 тысяч просмотров.