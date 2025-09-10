Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 06:30

Весной цветет первым россыпью белых колокольчиков! Элегантный многолетник, который не боится морозов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Весной цветет первым россыпью белых колокольчиков! Элегантный многолетник, который не боится морозов! Садоводы всё чаще обращают внимание на необычные растения, которые совмещают красоту и выносливость. Одно из них — купена. Этот многолетник выдерживает морозы до −35 °C и зимует без укрытия, а весной первым распускает нежные побеги.

Купена напоминает миниатюрную ландышевую гроздь: на изогнутых стеблях свисают белые колокольчики, которые источают лёгкий аромат. Цветёт она в мае-июне, а летом украшает клумбу изящной листвой, которая сохраняет декоративность до самых заморозков.

Главный плюс купены — её неприхотливость. Она прекрасно растёт в полутени и даже в глубокой тени, где другим цветам не хватает света. Почвы предпочитает рыхлые и влажные, но способна приспосабливаться к разным условиям. Раз в несколько лет куст легко делится и рассаживается.

Купена подходит для теневых клумб, посадки под деревьями и в миксбордерах. В сочетании с хостами или папоротниками она создаёт атмосферу лесного уголка прямо на участке. Посадив купену осенью, весной вы получите живописный куст, который будет годами украшать сад и не доставит лишних хлопот.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив.

сады
цветы
многолетники
дачи
огороды
Ольга Шмырева
О. Шмырева
