Весь мир помешан на этом теплом салате: секрет немецкого картофельного шедевра

Немецкий картофельный салат — это сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для осеннего меню. В отличие от привычных салатов, он заправляется теплым ароматным соусом на основе бульона, уксуса и горчицы, что придает ему особый вкус. Это блюдо прекрасно согревает в холодную погоду.

Для классического варианта отваривают 1 кг картофеля в мундире, очищают и нарезают ломтиками. Обжаривают 150 г бекона до хрустящей корочки, а на оставшемся жире пассеруют 1 нашинкованную луковицу. В сковороду добавляют 100 мл мясного бульона, 80 мл яблочного уксуса, 2 ст. л. немецкой горчицы, соль и перец по вкусу, доводят до кипения. Теплым соусом заливают картофель, аккуратно перемешивают, посыпают измельченным зеленым луком и беконом. Ключевой секрет — дать салату настояться 15–20 минут перед подачей, чтобы картофель впитал ароматы заправки. Блюдо получается сбалансированным — с яркой кислинкой, пикантностью бекона и нежной текстурой картофеля. Подают его теплым или комнатной температуры.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.