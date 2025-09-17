Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 09:03

Весь мир помешан на этом теплом салате: секрет немецкого картофельного шедевра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Немецкий картофельный салат — это сытное и ароматное блюдо, которое идеально подходит для осеннего меню. В отличие от привычных салатов, он заправляется теплым ароматным соусом на основе бульона, уксуса и горчицы, что придает ему особый вкус. Это блюдо прекрасно согревает в холодную погоду.

Для классического варианта отваривают 1 кг картофеля в мундире, очищают и нарезают ломтиками. Обжаривают 150 г бекона до хрустящей корочки, а на оставшемся жире пассеруют 1 нашинкованную луковицу. В сковороду добавляют 100 мл мясного бульона, 80 мл яблочного уксуса, 2 ст. л. немецкой горчицы, соль и перец по вкусу, доводят до кипения. Теплым соусом заливают картофель, аккуратно перемешивают, посыпают измельченным зеленым луком и беконом. Ключевой секрет — дать салату настояться 15–20 минут перед подачей, чтобы картофель впитал ароматы заправки. Блюдо получается сбалансированным — с яркой кислинкой, пикантностью бекона и нежной текстурой картофеля. Подают его теплым или комнатной температуры.

еда
рецепты
Германия
салаты
