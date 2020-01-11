Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что структура оплаты труда учителей будет изменена. Базовые гарантии будут закреплены в поправках, которые планируется внести в Трудовой кодекс.
Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки, — пояснила она в интервью «Российской газете».
Васильева также добавила, что благодаря поправкам в закон «Об образовании в РФ» снизится бюрократическая нагрузка на педагогов. Учитель будет ответственен только за четыре документа: рабочая программа по предмету, календарно-тематический план, электронный журнал и электронный дневник.
Также министр отметила, что новые образовательные стандарты позволят снизить нагрузку по отчётности более чем на 30%. Работа над новой редакцией ФГОС велась более полутора лет, в январе её планируют закончить.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что реорганизация системы школьного образования в Москве привела к значительному росту доходов учителей. Сейчас средний ежемесячный доход составляет 115 тысяч рублей. Это в три раза превышает показатель 2010 года, писал NEWS.ru.
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