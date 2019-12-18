Реорганизация системы школьного образования в Москве привела к значительному росту доходов учителей. Сейчас средний ежемесячный доход составляет 115 тысяч рублей, рассказал в Мосгордуме мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что это в три раза превышает показатель 2010 года.
Градоначальник добавил, что в 2019-м свыше 40% выпускников школ мегаполиса сдали ЕГЭ на 220 баллов и выше. В 2010-м таких учеников было лишь 15%. Также дети начали чаще выигрывать российские и международные олимпиады,
Ранее NEWS.ru сообщал, что московский мусор можно не вывозить на полигоны в других регионах. Тогда его следует оставлять во дворах домов, где живут противники такого решения, заявил Собянин.
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