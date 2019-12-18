https://static.news.ru/photo/849b3d66-218e-11ea-ab1d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский мусор можно не вывозить на полигоны в других регионах. Тогда его следует оставлять во дворах домов, где живут противники такого решения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Такое эмоциональное предложение он сделал во время выступления с отчётом перед депутатами Мосгордумы.

Давайте ничего не будем вывозить, давайте оставим. Вы только дайте адресок мне двора вашего. Месяц ничего оттуда вывозить не будем, — приводит слова Собянина Znak.com.

Ранее столичные власти опубликовали проект новой территориальной схемы обращения с коммунальными отходами до 2029 года. В документе указаны три региона, в которые планируется вывозить мусор, — это Московская, Калужская и Владимирская области. За десять лет туда планируют вывезти около 60 млн тонн.

Вместе с тем в схеме обращения не упомянут скандальный полигон «Шиес» в Архангельской области. Тем не менее это вовсе не означает, что противники проекта одержали победу, считают опрошенные NEWS.ru общественники.