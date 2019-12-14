https://static.news.ru/photo/c7840c30-1fd0-11ea-bb26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэрия Москвы опубликовала список регионов, куда планируется вывозить неутилизированный столичный мусор. Согласно документу, его повезут на полигоны, в том числе в Калужскую (экотехнопарк «Калуга» в деревне Михали, полигон около деревни Бронцы), Владимирскую (Александровский район) и Тульскую (около посёлка Дубна) области.

Как пишет газета «Ведомости», общественное обсуждение проекта новой схемы обращения с отходами Москвы до 2029 года завершается в понедельник, 16 декабря. Концепция предусматривает, что столичный мусор будут сортировать и размещать на 11 комплексах переработки отходов в Московской области, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Также запланировано строительство двух больших погрузочно-разгрузочных комплексов (Бойня и Некрасовка) мощностью по 1 млн тонн каждый. При этом правительство Москвы отказалось от планов вывоза мусора по железной дороге в Архангельскую область на станцию Шиес. Как отмечают эксперты, ежегодно в Москве образуется почти 4 млн тонн строительных и производственных отходов.

Ранее, как писал NEWS.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что мусорные полигоны в Волоколамске, Люберцах и Серпухове закроют до конца 2020 года.