В официальных документах профильного департамента Москвы отсутствует станция Шиес в Архангельской области на схеме обращения отходов столицы. Это означает, по крайне мере в настоящее время, что возить туда мусор мэрия Москвы не планирует. Можно ли это считать победой активистов? NEWS.ru поговорил с протестующими на этот счёт.

Пропажа Шиеса со схем

Новый проект территориальной схемы обращения с отходами опубликован на сайте департамента ЖКХ Москвы. Российское отделение Greenpeace в своем Telegram отмечает, что отсутствие в схеме технопарка Шиес в Архангельской области фактически означает невозможность строительства там объекта и транспортировки туда московского мусора, как минимум, в течение года с момента утверждения документа. «Зеленые» пишут, что если схему примут в нынешнем виде, то строители должны покинуть площадку у станции Шиес и вернуть территорию в первоначальное состояние. Важно помнить, что территориальная схема не окончательна и её ещё можно изменить. Также Greenpeace отмечает, что сжигание отходов в проекте уже фигурирует как переработка.

@greenpeace_press

Последний пункт важен, в том числе и для Шиеса. Протестующие там неоднократно говорили, что не возражают против строительства у них мусороперерабатывающего завода, но не свалки. Напомним, что летом 2018 года жители Архангельской области обнаружили стройплощадку и технику рядом с железнодорожной станцией Шиес. Вскоре после того как жители смогли выяснить, что к ним собираются возить из Москвы мусор, они начали устраивать акции протеста. Последние включали в себя многотысячные митинги и круглосуточный лагерь на месте будущей стройки, который приостановил работу строителей.

Палаточный городок у станции функционирует до сих пор. В него приезжают люди со всей страны и, таким образом, помогают протестующим, сменяя их вахтовым методом. NEWS.ru пообщался с несколькими активистами и узнал их точку зрения насчёт пропажи Шиеса со схем департамента по ЖКХ Москвы. Так, Галина Рудакова считает, что архангельскую станцию могут «добавить в документ любой момент».

Все ждут, что мы успокоимся, расслабимся, и тогда они перейдут в наступление. Хочу напомнить, что у хозяев стройки и так срок аренды земли истёк, и они должны были вернуть участок в первозданном виде, — говорит Рудакова.

Другой активист Фёдор Морозов напоминает о другом полигоне, недавно построенном в деревни Михали Калужской области.

Весь мусор поедет в Михали. Полигон там уже построен и был торжественно открыт в пятницу тринадцатого. Там как раз «подходящее место» — ручеек, болото и заказник. Всё поедет туда, где народ молчит, но мы его разбудим. Уверенности в том, что сейчас от Шиеса отстанут и свалку отменят, у меня нет. Деньги-то вложили уже и до сих пор содержат этих дармоедов, — считает Морозов.

Зашифрованный Шиес

Ещё один протестующий против свалки в Шиесе Андрей Старковский также отмечает, что, согласно схеме обращения отходов столицы, мусор повезут в Михали.

Очень много отходов направлено во Владимирскую область без указания месторасположения объекта. Думаю, то, что в схеме нет Шиеса означает, что он может в любой момент появиться. Может быть вообще под этими объектами во Владимирской области Шиес и зашифрован, — делится соображениями Старковский.

26 августа 2019 года Левада-Центр опубликовал опрос, проведённый среди жителей области. По его итогам 95 % респондентов выступили против строительства мусорного полигона в Шиесе, 3 % выразили согласие. Старковский отмечает, что протесты не идут по угасающей, а только, наоборот, набирают силу. Так в одном из ближайших к Шиесу населенном пункте — городе Котласе — последний митинг собрал 10 тысяч человек, при населении города 60 тысяч. Протестные акции устраиваются даже в деревнях, где их никогда не было, говорит активист.

Мы все очень хотим услышать в ближайшее время заявление о прекращении строительства, — признается Старковский.

Активист намекает на ежегодную Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Ближайшая должна состояться 19 декабря. Путин ранее сказал, что обсудит тему с московскими властями.