Ваши права при приемке квартиры: гид по проверке новостройки от застройщика

Покупка квартиры в новостройке — это радостное событие, но перед заселением важно не пропустить один важный шаг — приемку. Многие новоселы не знают своих прав, из-за чего потом теряют деньги и время. Рассказываем, как принять квартиру правильно и избежать подводных камней.

Что такое «приемка квартиры» и почему она обязательна?

Приемка квартиры — это ваша официальная проверка жилья у застройщика перед подписанием акта приёма-передачи. Вы лично убеждаетесь, что все соответствует договору и качеству. Пропустить этот этап — большой риск: будет сложно требовать исправления дефектов или компенсации. Приёмка — ваше законное право и важная защита от недобросовестных застройщиков.

На что обратить внимание в первую очередь?

Когда вы впервые заходите в свою квартиру, важно быть внимательным к каждой мелочи.

Стены и потолки: неровности, трещины, пятна от влаги.

Окна и двери: царапины на стеклах и рамах, плавность открывания, работа фурнитуры.

Электрика: работа всех розеток, выключателей, щитка.

Сантехника: проверьте трубы на протечки, работу слива и напор воды в кранах и унитазе.

Полы: значительные перепады по уровню, щели.

Кто может быть с вами на приёмке?

Вы имеете полное право взять с собой на приёмку кого угодно: родственника, друга, юриста или специалиста по строительству. Многие новосёлы приглашают независимого инженера — он лучше разбирается в технических нюансах и заметит то, что обычный человек может пропустить. Застройщик не вправе запрещать вам это. Права собственников при приеме квартиры в новостройке включают свободу выбора сопровождающих.

Какие инструменты взять?

Даже при наличии независимого специалиста, чей взгляд со стороны заметит скрытые недостатки, пригодятся и инструменты.

Лазерный уровень (или обычный пузырьковый): для проверки ровности стен и полов.

Тестер-розетка: проверит правильность подключения электрики.

Рулетка: для замеров.

Фонарик: чтобы подсветить темные углы.

Мячик (например, теннисный): покажет уклон пола.

Блокнот и ручка: для фиксации всех дефектов.

Фото и видео также пригодятся: снимайте каждый дефект — это будет доказательством, если возникнут споры.

Что делать, если квартира устраивает?

Если всё в порядке, вы подписываете акт приёма-передачи. После этого квартира официально считается вашей, и вы можете начинать ремонт или заселяться. Права собственников при приеме квартиры в новостройке считаются реализованными, и ответственность за состояние жилья переходит к вам. Сохраните все документы — они могут пригодиться позже.

Что делать, если вы отказываетесь принимать квартиру?

Если обнаружены серьёзные недостатки — трещины, протечки, неработающая электрика, вы вправе отказаться от подписания акта. Составьте письменный перечень всех замечаний, приложите фото и передайте застройщику под подпись. Он обязан устранить все выявленные дефекты в разумные сроки. Обычно это 30–60 дней, но точный срок зависит от договора.

Что должен сделать застройщик после отказа?

Застройщик обязан бесплатно устранить все выявленные недостатки. Если он затягивает, вы можете потребовать неустойку — штраф за каждый день просрочки. Размер зависит от ставки рефинансирования и условий ДДУ. В случае отказа застройщика исправлять дефекты вы вправе обратиться в суд или Роспотребнадзор. Застройщик не платит вам деньги за саму приемку, но может быть обязан выплатить компенсацию за задержку сдачи.

Как принять квартиру быстро и без хлопот?

Главное, не торопитесь и выделите на приемку несколько часов. Лучше потратить время один раз, чем потом месяцами исправлять чужие ошибки. Будьте спокойны, но настойчивы. Ваша цель — не ругаться, а получить качественное жилье, соответствующее вашим правам собственников при приеме квартиры.

Правильная подготовка к тому, как принять квартиру, — это ваша уверенность в будущем и гарантия быстрого новоселья без проблем. Удачной приемки!

