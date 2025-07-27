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27 июля 2025 в 10:53

Ремонт без ошибок: как избежать дорогущих переделок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самостоятельный ремонт часто приводит к досадным ошибкам, которые требуют переделок и дополнительных затрат. Чтобы избежать этого, важно заранее продумать все этапы работ и учесть распространенные недочеты. Несколько простых правил помогут сэкономить время, нервы и бюджет.

Перед началом работ составьте подробный план с учетом последовательности этапов — электрику и сантехнику делают до отделки. Всегда покупайте материалы с запасом 10–15%, чтобы избежать несовпадения оттенков в разных партиях. Не экономьте на подготовке поверхностей — качественная грунтовка и шпаклевка обеспечат долговечность покрытий. Проверяйте каждое решение на практике перед финальной отделкой — сделайте пробный выкрас или соберите черновую конструкцию. И главное — не торопитесь, лучше делать медленно, но качественно.

Ранее также сообщалось о том, какое покрытие выбрать на пол во время ремонта. Если вы хотите экономный, практичный и красивый пол, вам может подойти виниловая плитка. Изучите ее преимущества и делайте взвешенный выбор.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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