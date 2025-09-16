Варим джем из слив и яблок: просто, быстро и безумно вкусно. К гренкам и сырникам!

Варим джем из слив и яблок: просто, быстро и безумно вкусно. К гренкам и сырникам!

Джем из слив и яблок — это осенняя классика, которая наполнит ваш дом ароматом уюта и сладкого искушения. Этот густой, бархатистый джем с идеальным балансом кислинки и сладости станет любимым дополнением к утренним тостам, сырникам или мороженому. Готовится он невероятно просто, а результат превосходит все ожидания: насыщенный фруктовый вкус, нежная текстура и красивый рубиновый цвет подарят вам настоящее кулинарное наслаждение!

Вам понадобится 1 кг слив, 500 г яблок (лучше кисло-сладких), 800 г сахара, 100 мл воды, сок половины лимона. Сливы вымойте, удалите косточки и нарежьте дольками. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кубиками. В кастрюле с толстым дном смешайте фрукты, воду и тушите на среднем огне 15 минут до мягкости. Добавьте сахар и лимонный сок, варите на медленном огне 40–50 минут, постоянно помешивая, пока масса не загустеет. Проверьте готовность: капля джема не должна растекаться на холодной тарелке. Горячий джем разлейте по стерильным банкам и закатайте. Переверните банки до остывания — и наслаждайтесь зимой вкусом лета!

