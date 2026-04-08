Вареное яйцо, зеленый лук и плавленый сырок заворачиваю в лаваш. Жарю на сковороде — весенние конвертики за 10 минут

Вареное яйцо, зеленый лук и плавленый сырок заворачиваю в лаваш. Жарю на сковороде — весенние конвертики за 10 минут

Вареное яйцо, зеленый лук и плавленый сырок — заворачиваю в лаваш и жарю на сковороде. Румяные конвертики готовы за 10 минут — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или внезапных гостей.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка, а внутри — нежная тягучая начинка из расплавленного сыра, вареных яиц и свежего зеленого лука, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 4 вареных яйца, 1 плавленый сырок, 1 пучок зеленого лука, 1 столовая ложка майонеза или сметаны, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Яйца натрите на крупной терке, плавленый сырок — на мелкой. Зеленый лук мелко нарежьте. Смешайте все с майонезом, посолите, поперчите.

Лаваш нарежьте на квадраты, выложите начинку, сверните конвертиками. Разогрейте сковороду с маслом, выложите конвертики швом вниз, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета по 2–3 минуты. Подавайте горячими — эти конвертики хороши и сами по себе, и со сметаной, и с чаем.

