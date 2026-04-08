08 апреля 2026 в 11:00

Вареное яйцо, зеленый лук и плавленый сырок заворачиваю в лаваш. Жарю на сковороде — весенние конвертики за 10 минут

Вареное яйцо, зеленый лук и плавленый сырок — заворачиваю в лаваш и жарю на сковороде. Румяные конвертики готовы за 10 минут — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, перекуса или внезапных гостей.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка, а внутри — нежная тягучая начинка из расплавленного сыра, вареных яиц и свежего зеленого лука, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 2 тонких лаваша, 4 вареных яйца, 1 плавленый сырок, 1 пучок зеленого лука, 1 столовая ложка майонеза или сметаны, соль и перец по вкусу, растительное масло для жарки. Яйца натрите на крупной терке, плавленый сырок — на мелкой. Зеленый лук мелко нарежьте. Смешайте все с майонезом, посолите, поперчите.

Лаваш нарежьте на квадраты, выложите начинку, сверните конвертиками. Разогрейте сковороду с маслом, выложите конвертики швом вниз, обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета по 2–3 минуты. Подавайте горячими — эти конвертики хороши и сами по себе, и со сметаной, и с чаем.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
3 рецепта глазури для кулича: от классики до быстрой на желатине
Семья и жизнь
3 рецепта глазури для кулича: от классики до быстрой на желатине
Забудьте о творожных пасхах с изюмом. Эта — с какао и шоколадом, нежнее и тает во рту. Необычный рецепт на Пасху
Общество
Забудьте о творожных пасхах с изюмом. Эта — с какао и шоколадом, нежнее и тает во рту. Необычный рецепт на Пасху
Полчаса — и достаю «зефирные» крашенки на Пасху. Нежные, матовые, с легким малиновым отливом
Общество
Полчаса — и достаю «зефирные» крашенки на Пасху. Нежные, матовые, с легким малиновым отливом
Завернула в лаваш 3 ингредиента: эти улитки съедают быстрее мясных салатов — быстрый рецепт закуски на все случаи
Общество
Завернула в лаваш 3 ингредиента: эти улитки съедают быстрее мясных салатов — быстрый рецепт закуски на все случаи
Сыр, зелень и ни грамма муки — рецепт из серии «палочка-выручалочка». Ленивый слойник из двух листов лаваша
Общество
Сыр, зелень и ни грамма муки — рецепт из серии «палочка-выручалочка». Ленивый слойник из двух листов лаваша
Мария Левицкая
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья
Общество

Нежный тарт с консервами — сытный, красивый, вкусный и ни грамма муки. Находка для Вербного воскресенья

