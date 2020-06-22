В Волгограде арестовали обвиняемого в убийстве иностранного студента

https://static.news.ru/photo/bd91df84-b4bf-11ea-b01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Виталия Васильева, обвиняемого в убийстве 17-летнего студента медуниверситета, гражданина Азербайджана, арестовали сроком на два месяца, сообщает ТАСС.

Постановлением Центрального районного суда Волгограда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 21 августа, — цитирует агентство сообщение руководителя пресс-службы судов Волгоградской области Екатерины Вальковской.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия Васильев полностью признал свою причастность к преступлению и попросил избрать ему мерой пресечения домашний арест, поскольку не собирается скрываться от следствия.

Васильев был задержан в 21 июня в Смоленске. По данным следствия, он собирался скрыться от правоохранительных органов в Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, гражданин Азербайджана Тимур Гаврилов подвергся нападению, когда возвращался в студенческое общежитие из гостей. Ему были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело.