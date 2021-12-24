В «Теремке» ответили на вопрос про блины с лопаты на новогодней ярмарке

Блинопёки ресторанов «Теремок» 25 декабря будут угощать жителей Санкт-Петербурга лакомством из блина диаметром 1,5 метра, однако не будут повторять ошибок своих коллег из Ставрополья, печально прославившихся на всю страну после раздачи угощения на лопатах. В пресс-службе компании рассказали NEWS.ru, что пирог будут раздавать цивилизованно и это не будет похоже на мем «блины с лопаты».

Готовить и раздавать пирог будем, конечно же, цивилизованно. Никаких лопат и прочего. Всё на удобной посуде, с приборами. Чтобы гостям было комфортно и вкусно, — сообщили в «Теремке».

Фотографии жителей Ставропольского края, которым протягивают куски гигантского блина на лопатах, были сделаны в 2015 году во время Масленичных гуляний в 2015 году и быстро разлетелись в Интернете. Хотя реакция многих пользователей была негативна, в регионе традицию сохранили и даже объявляли конкурс на самую красивую лопату.

Ранее стало известно, что в канун новогодних праздников россияне чаще всего заказывают традиционные новогодние блюда. В пресс-службе сервиса «Яндекс.Еда» рассказали NEWS.ru, что спрос вырос на оливье, красную икру и мандарины. Пользователи гастрономических сервисов компании также выбирают сельдь под шубой, «Мимозу» и другие салаты. Помимо готовой еды спросом пользуется икра и нарезки. С середины декабря средний чек увеличивается на 10–15%. В «Яндекс. Еде» отметили, что все больше пользователей предпочитают покупать уже готовые блюда, а не готовить их самим.