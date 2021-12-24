Стало известно, какие блюда россияне заказывают перед Новым годом

В канун новогодних праздников россияне чаще всего заказывают традиционные новогодние блюда, сообщили NEWS.RU в пресс-службе сервиса «Яндекс.Еда». По данным сервиса, спрос в декабре вырос на оливье, красную икру и мандарины. Кроме того, пользователи «Яндекс.Еды» и «Лавки» стали чаще заказывать сельдь под шубой, «Мимозу» и другие салаты.

Также мы второй год подряд наблюдаем тенденцию спроса на большие порции готовых салатов — оливье или с крабовыми палочками. Можем объяснить это тем, что наши пользователи предпочитают заказывать уже готовые блюда, а не готовить их самим, — говорится в релизе.

Отмечается, что помимо готовой еды перед Новым годом часто заказывают рыбную и мясную гастрономию — икру и нарезки. Аналитики сервиса подсчитали, что с середины декабря средний чек увеличивается на 10–15%.

Ранее руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Андрей Васильев посоветовал россиянам с целью экономии на покупке продуктов перед Новым годом обзавестись картами лояльности супермаркетов и отслеживать предложения о скидках. По его словам, с помощью таких программ ретейлеры пытаются наладить связь с покупателем и мотивировать его тратить больше.