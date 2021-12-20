Россиянам рассказали, как сэкономить на продуктах перед Новым годом

Чтобы сэкономить на покупке продуктов перед Новым годом, стоит обзавестись картами лояльности супермаркетов и отслеживать предложения о скидках, посоветовал руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Андрей Васильев. Он уточнил, что с помощью таких программ ретейлеры пытаются наладить связь с покупателем и мотивировать его тратить больше, пишет «ФедералПресс».

Тем, кому нужно больше бонусов, стоит присмотреться к банковским картам с кешбэком, где можно установить категорию месяца «Супермаркеты». Это позволит возвращать от 5% до 30% стоимости покупок баллами и тратить их на продукты, — рассказал Васильев.

Он также посоветовал обратить внимание на систему платных подписок: нередко обладатели подобной привилегии могут рассчитывать на эксклюзивные скидки или бесплатную доставку от сети супермаркетов, подчеркнул эксперт. Кроме того, Васильев порекомендовал воспользоваться витриной специальных кешбэк-сервисов при поиске акций и выгодных предложений. По его словам, это намного удобнее, чем пытаться найти хорошие скидки «по старинке»: например, через Telegram-каналы или на сайтах супермаркетов.

Ранее диетолог Юлия Сорокина дала советы, как сбросить пару-тройку килограммов лишнего веса за две недели до Нового года. В последнее время нормой считается похудение на два — четыре килограмма в месяц, отметила врач, или до одного килограмма в неделю.