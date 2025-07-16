Блины за 15 минут — мерим стаканами, без весов! Не комкаются и не рвутся

Блины за 15 минут — мерим стаканами, без весов! Не комкаются и не рвутся

Эти блины получаются тонкими, с нежными кружевными краями — золотистыми снаружи и молочно-кремовыми внутри. Они не комкаются, не рвутся и готовятся за 15 минут! С этим рецептом вы обойдетесь без весов, все мерим стаканами.

Рецепт: возьмите 2 стакана молока, 1 стакан воды, 2 яйца, щепотку соли, 2 ст. л. сахара и взбейте венчиком. Постепенно добавьте 1,5 стакана муки, перемешивая до исчезновения комочков. Влейте 3 ст. л. растительного масла — тесто не будет прилипать к сковороде. Дайте постоять 5 минут — так мука полностью разойдется.

Разогрейте сковороду на среднем огне, смажьте кусочком сала или кисточкой с маслом перед первым блином. Наливайте тесто половником, быстро распределяя по сковороде тонким слоем. Переворачивайте, когда края начнут румяниться и отходить.

Подавайте их со сметаной, вареньем или медом, а можно завернуть начинку. Этот рецепт проверен поколениями — простой, быстрый и беспроигрышный.

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