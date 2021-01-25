В Свердловской области умер перенёсший коронавирус депутат

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Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Терешков умер в возрасте 73 лет. Он возглавлял комитет по бюджету, финансам и налогам.

Официально причину смерти народного избранника пока не сообщали. По сведениям Znak.com, фатальным оказался оторвавшийся тромб. По данным ЕАН, в кулуарах Заксобрания также обсуждают версию инфаркта.

Ранее парламентарий перенёс коронавирусную инфекцию в тяжёлой форме. Однако смерть Терешкова, по предварительной информации, не связана с COVID-19, хотя и могла спровоцировать осложнение хронических заболеваний.

Владимир Терешков с 1991 года являлся возглавлял Верх-Исетский район Екатеринбурга. В этой должности проработал до марта 2004 года, когда был впервые избран депутатом областной Думы.

Депутат был лауреатом премии Совета Министров СССР, награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, являлся автором изобретений в области защиты окружающей среды.

Ранее NEWS.ru писал, что на 65-м году жизни скончался бывший вице-премьер России и экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.