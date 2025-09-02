Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 11:24

В суд ушло дело в отношении журналистки-иноагента Таратуты

Дело журналистки Таратуты направили в суд Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Уголовное дело в отношении журналистки Юлии Таратуты (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), обвиняемой в уклонении от обязанностей иностранного агента, направлено в суд, передает пресс-служба прокуратуры Москвы. Она является ведущей телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу в отсутствии подсудимой, находящейся в розыске, — сказано в сообщении.

До этого Таратуту заочно заключили под стражу. В Перовском суде Москвы уточнили, что она арестована по делу об уклонении от обязанностей иноагентов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иноагенты не должны иметь права обучать российских граждан, особенно когда речь идет о детях и молодежи, чтобы не навязывать им чуждые ценности. Заявление было сделано на фоне вступления в силу с 1 сентября закона о запрете иностранным агентам проводить образовательные и просветительские мероприятия. За отказ выполнить требования сотрудников Минюста предусмотрены штрафы.

иноагенты
журналисты
суды
уголовные дела
