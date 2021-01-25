В Москву вернулись исчезнувшие животные

https://static.news.ru/photo/dc897c9c-5e67-11eb-8294-fa163e074e61_660.jpg Фото: S. Meyers/blickwinkel/Global Look Press

Московское правительство сообщило, что в город вернулись исчезнувшие редкие животные. Причиной могли послужить меры, принятые властями для восстановления экосистемы.

По данным специалистов Мосприроды, всего было обнаружено около 40 видов птиц и более 10 тысяч млекопитающих из Красной книги столицы. В их числе — чибис, вальдшнеп, широконоска, средний пёстрый дятел, а также чёрный хорь, заяц-русак и заяц-беляк.

В ведомстве уточнили, что возвращение происходит на фоне работ по восстановлению экологической системы и реабилитации нарушенных природных комплексов, передаёт «Газета.Ru».

Ранее NEWS.ru писал о том, что «административка» может грозить россиянам за жестокое обращение с животными. Минюст предложил правительству внести соответствующий закон в КоАП. В проекте также будут прописаны требования к содержанию животных и их использованию в культурно-зрелищных целях. За подобные нарушения придётся выложить из своего кармана от трёх до 150 тысяч рублей.