«Известия»: наказание за жестокое обращение с животными закрепят в КоАП

https://static.news.ru/photo/0eb4a3de-5b86-11eb-9089-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalya Loginova / globallookpress

«Административка» может грозить россиянам за жестокое обращение с животными. Минюст предложил правительству внести соответствующий закон в КоАП.

В проекте также будут прописаны требования к содержанию животных и их использованию в культурно-зрелищных целях, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу министерства.

За подобные нарушения придется выложить из своего кармана от трех до 150 тысяч рублей.

Законопроект разработан во исполнение поручения, которое было дано по результатам встречи президента РФ с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных, — сообщили газете в пресс-службе Минюста.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов, который возглавляет профильный комитет по экологии и охране окружающей среды, рассказал, что законопроект может поступить на рассмотрение парламента уже в начале весны 2021 года.

По его словам, комитет поддерживает инициативу Минюста и ранее направлял в ведомство свои предложения по вопросу, которые тоже вошли в проект. В Госдуме, в целом, хорошо относятся к законопроекту, добавил он.

В России на сегодняшний день есть статьи УК, посвящённые правам животных. Но по ним могут привлечь только в случае нанесения тяжкого вреда или убийства питомца.

Председатель партии «Единая Россия», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил за жестокое обращение с животными добавить в российское законодательство меру по их изъятию у хозяев, писал NEWS.ru. В ходе онлайн-приёма житель Краснодарского края попросил его проработать закон о жестоком обращении с животными, «чтобы он работал до того, как животное серьёзно пострадает или погибнет».