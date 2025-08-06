Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:08

В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения

Меркачева усомнилась в необходимости помещать детей в исправительные центры

Несовершеннолетних граждан, которые совершили правонарушения, нецелесообразно размещать в исправительных центрах, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, прежде чем направлять туда подростков, необходимо досконально изучить работу таких учреждений. Она отметила, что не лишним также будет провести анализ на наличие рецидивов у несовершеннолетних правонарушителей, прошедших через такие центры.

Надо тщательно изучить, как сейчас функционируют эти центры для несовершеннолетних правонарушителей, как они выглядят. Я думаю, что требуется серьезный анализ того, что происходит с теми подростками, которые там побывали. Если у них есть рецидив, значит, это все не работает. Если рецидива вообще нет, тогда такой вариант можно рассматривать. В целом я против любой изоляции, чтобы куда-то изымали, куда-то помещали. Я полагаю, что нужно думать, каким способом без изоляции от общества этим ребятам помочь, — высказалась Меркачева.

По ее словам, любое правонарушение, которое совершил подросток, — это крик о помощи. Она также предложила альтернативные методы изоляции несовершеннолетних, включая их интеграцию в обычные школы, но с учетом соблюдения прав других учащихся.

Любое правонарушение подростка, любое преступление, совершенное им, — это крик о помощи. Даже если он совершает что-то очень жестокое, звериное — это крик о помощи, значит, в нем столько боли. На мой взгляд, лучше вообще никак не изолировать, никак не выделять, а интегрировать в общество, в обычные классы. Но до того момента, пока не нарушаются права других. Ведь бывает, что один неадекват в классе, а страдают все. Если уже такое, тогда, конечно, речь должна идти о других методах. Но в целом тот, кто совершил правонарушение, не должен изолироваться. Это мое представление, — резюмировала Меркачева.

Ранее следователи начали проверку сведений об избиении 14-летней школьницы подростками в Новосибирской области. В соцсетях появилась информация, что компания школьников заманила девочку в заброшенное здание, где ее избивали и унижали.

До этого в Назрановском районе Республики Ингушетия 13-летний подросток за рулем отцовской Lada Granta отказался останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД. Инцидент произошел в селении Сурхахи, где полицейские попытались остановить тонированную машину для проверки документов.

