В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения

Несовершеннолетних граждан, которые совершили правонарушения, нецелесообразно размещать в исправительных центрах, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, прежде чем направлять туда подростков, необходимо досконально изучить работу таких учреждений. Она отметила, что не лишним также будет провести анализ на наличие рецидивов у несовершеннолетних правонарушителей, прошедших через такие центры.

Надо тщательно изучить, как сейчас функционируют эти центры для несовершеннолетних правонарушителей, как они выглядят. Я думаю, что требуется серьезный анализ того, что происходит с теми подростками, которые там побывали. Если у них есть рецидив, значит, это все не работает. Если рецидива вообще нет, тогда такой вариант можно рассматривать. В целом я против любой изоляции, чтобы куда-то изымали, куда-то помещали. Я полагаю, что нужно думать, каким способом без изоляции от общества этим ребятам помочь, — высказалась Меркачева.

По ее словам, любое правонарушение, которое совершил подросток, — это крик о помощи. Она также предложила альтернативные методы изоляции несовершеннолетних, включая их интеграцию в обычные школы, но с учетом соблюдения прав других учащихся.

Любое правонарушение подростка, любое преступление, совершенное им, — это крик о помощи. Даже если он совершает что-то очень жестокое, звериное — это крик о помощи, значит, в нем столько боли. На мой взгляд, лучше вообще никак не изолировать, никак не выделять, а интегрировать в общество, в обычные классы. Но до того момента, пока не нарушаются права других. Ведь бывает, что один неадекват в классе, а страдают все. Если уже такое, тогда, конечно, речь должна идти о других методах. Но в целом тот, кто совершил правонарушение, не должен изолироваться. Это мое представление, — резюмировала Меркачева.

