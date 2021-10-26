В Совфеде напомнили о незаконности принудительной вакцинации

Инициатива об обязательной вакцинации всех россиян не соответствует конституции и законодательству страны. Кроме того, принудительную прививочную кампанию сложно администрировать. Об этом заявил сенатор и заслуженный врач России Владимир Круглый, передаёт РИА Новости.

Это противоречит законодательству и Конституции. Нужно строго соблюдать законодательство, — подчеркнул политик.

Он добавил, что закон об иммунопрофилактике допускает обязательную вакцинацию в условиях эпидемии только представителей определённых профессий.

По словам сенатора, граждан необходимо информировать о том, сколько человек с коронавирусом попадает в реанимации и какую долю среди них составляют вакцинированные. Россияне должны сами убедиться, что это «сотые процента», — пояснил Круглый. Он также призвал блокировать те источники информации, которые распространяют недостоверные сведения о прививках.

Сенатор поддержал использование QR-кодов для доступа в публичные места. По его мнению, это является не нарушением прав невакцинировавшихся, а мотивацией сделать прививку.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал отказаться от добровольной вакцинации от коронавируса и сделать прививки обязательными, несмотря на возможную непопулярность такой меры. С такой же инициативой выступили Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов, в свою очередь, предложил приравнять антипрививочников к экстремистам. По его мнению, государству следует реагировать на призывы к отказу от вакцинации.