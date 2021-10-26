Глава профсоюзов призвал сделать вакцинацию от коронавируса обязательной

Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал отказаться от добровольной вакцинации от коронавируса и сделать прививки обязательными, несмотря на возможную непопулярность такой меры. По его словам, это связано со сложной ситуацией в стране. Об этом Шмаков заявил на форуме труда и занятости «Будущее сферы труда в России».

Наступает такой момент, когда от добровольности надо переходить к обязательности прививки, потому что это уже грозит популяции, человеческой популяции в нашей стране, — сказал он.

Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что ситуация с коронавирусом улучшится только после того, как россияне осознают необходимость вакцинации. При нынешних же низких темпах вакцинации Россию ждут «бесконечные волны» и новые мутации коронавируса, против которых иммунитет может оказаться неэффективным.

Представители компаний розничной и интернет-торговли предложили сделать вакцинацию граждан России обязательной и бесплатной, в том числе и в частных клиниках, и предоставлять вакцинированным скидки на услуги ЖКХ. Они также предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, поскольку период с октября по декабрь является сезоном высокого спроса в торговле.