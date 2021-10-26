Депутат предложил признавать антипрививочников экстремистами

Призывы отказываться от вакцинации от коронавируса следует приравнять к экстремистской деятельности. Такое мнение в беседе с «Газета.Ru» выразил депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов. Он считает необходимой реакцию государства на подобные высказывания.

Я считаю, что тех, кто публично призывает к отказу от прививок, это можно признавать экстремистской деятельностью. Нужна государственная реакция по вот этой антирекламе. Это нужно блокировать, потому что такие люди, на самом деле, вводят людей в заблуждение, — сообщил Шайхутдинов.

Он добавил, что в России привились около 30% граждан и нужно вакцинировать ещё как минимум половину.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков призвал сделать прививки обязательными, несмотря на возможную непопулярность такой меры. По его словам, ситуация уже грозит человеческой популяции стране.

Тем временем в России снова обновился максимум смертей от COVID-19. За 26 октября скончались 1123 человека. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 233 898 россиян.