В России обновился максимум смертей от COVID

В России зафиксирован очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1123 человека. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 233 898 россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.
За последние 24 часа выявлено 36 582 новых случая заражения COVID. Общее число заболевших в России за всё время пандемии превышает 8,3 млн человек.
Из больниц по выздоровлении за сутки выписали 29 151 пациента. Всего российские врачи
Максимум по числу летальных исходов обновился также в Москве. За сутки в столице от коронавируса умер 91 человек. Число выявленных случаев заражения составило 5789.
В лидерах по количеству заражений также находятся Санкт-Петербург с 2913 заболевшими, Московская область (2670 инфицированных), Самарская область (1297 новых случаем COVID) Нижегородская и Свердловская области, где заболели 783 и 674 человека соответственно.
Самый низкий прирост зафиксирован в Магаданской области (28 заболевших), Ненецком и Чукотском автономных округах с 16 и 17 новыми случаями COVID.
Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что ситуация с коронавирусом улучшится только, когда россияне осознают необходимость вакцинации. Если они будут прививаться так же медленно, то Россию ждут бесконечные волны COVID-19. Специалист подчеркнул, что именно непривитые люди являются причиной мутации вируса, против которой иммунитет может быть всё менее и менее действенным.