В России обновился максимум смертей от COVID

В России зафиксирован очередной антирекорд по количеству смертей от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1123 человека. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 233 898 россиян, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

За последние 24 часа выявлено 36 582 новых случая заражения COVID. Общее число заболевших в России за всё время пандемии превышает 8,3 млн человек.

Из больниц по выздоровлении за сутки выписали 29 151 пациента. Всего российские врачи вылечили от коронавируса более 7,2 млн человек.

Максимум по числу летальных исходов обновился также в Москве. За сутки в столице от коронавируса умер 91 человек. Число выявленных случаев заражения составило 5789.

В лидерах по количеству заражений также находятся Санкт-Петербург с 2913 заболевшими, Московская область (2670 инфицированных), Самарская область (1297 новых случаем COVID) Нижегородская и Свердловская области, где заболели 783 и 674 человека соответственно.

Самый низкий прирост зафиксирован в Магаданской области (28 заболевших), Ненецком и Чукотском автономных округах с 16 и 17 новыми случаями COVID.

Ранее иммунолог-аллерголог Андрей Продеус заявил, что ситуация с коронавирусом улучшится только, когда россияне осознают необходимость вакцинации. Если они будут прививаться так же медленно, то Россию ждут бесконечные волны COVID-19. Специалист подчеркнул, что именно непривитые люди являются причиной мутации вируса, против которой иммунитет может быть всё менее и менее действенным.