Россиянам предрекли «бесконечные волны коронавируса» в отсутствие прививок

Россию ждут бесконечные волны коронавируса, если люди будут так же медленно прививаться от COVID-19. Ситуация с коронавирусом улучшится только после того, как россияне осознают необходимость вакцинации, заявил в эфире радиостанции «Sputnik» иммунолог-аллерголог Андрей Продеус.

Продеус подчеркнул , что именно непривитые люди являются причиной мутации вируса, против которой иммунитет может быть всё менее и менее действенным.

Если так продолжится, то вместо «дельта»-штамма мы получим ещё какой-нибудь штамм. <...> То есть может быть бесконечное количество волн, если сохранится текущий темп вакцинации, — сказал иммунолог.

Ранее представители компаний розничной и интернет-торговли предложили сделать вакцинацию граждан России обязательной и бесплатной, в том чисел и в частных клиниках, и предоставлять вакцинированным скидки на услуги ЖКХ. Они также предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, поскольку период с октября по декабрь является сезоном высокого спроса в торговле.