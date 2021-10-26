Российский бизнес предложил сделать вакцинацию обязательной и бесплатной

Сделать вакцинацию граждан России обязательной и бесплатной, в том чисел и в частных клиниках, предложил властям страны отечественный бизнес. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на совместное письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) в адрес вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В письме представители российской торговли предлагают переходить, по сути, к обязательной и всеобщей вакцинации. При этом предприниматели полагают, что гражданам следует дать возможность бесплатно прививаться не только в государственных, но и в частных клиниках.

При этом АКОРТ и АКИТ предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни, поскольку период с октября по декабрь является сезоном высокого спроса в торговле, в это время предприниматели получают до 50% годовой выручки.

Закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом, — пишут в своём послании вице-премьеру предприниматели.

Они также добавляют, что отрасль разработала специальный регламент работы в пандемию, подразумевающий строгое соблюдение санитарных условий в торговых точках. Согласно вновь разработанным правилам, магазины должны стараться разделять потоки покупателей на входе и выходе, дезинфицировать поверхности и отправлять сотрудников питаться группами по расписанию.

По мнению президента АКИТ Артёма Соколова, контроль за темпами вакцинации является наиболее эффективной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Повысить уровень вакцинации в стране можно и с помощью финансового стимулирования, — заявил он.

Представители торговли предложили предоставлять вакцинированным скидки на услуги ЖКХ.

По данным «Известий», в пресс-службе кабинета министров получили обращение и отправили его в Роспотребнадзор. Ведомство рассмотрит письмо «в установленном порядке».

Ранее стало известно, что обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели все регионы России.