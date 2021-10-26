Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели все регионы России

Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан ввели власти всех регионов России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ, — сказала Попова.

Она добавила, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается во всех федеральных округах РФ, он составляет от 8% до 15%. Количество заражений не растёт лишь в двух регионах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил увеличение уровня вакцинации в столице в 4 раза по сравнению с августом. При этом, по словам Собянина, ситуация остаётся напряжённой — количество заражений за последнюю неделю возросло на 14%, а количество госпитализаций — на 10%.

По состоянию на 26 октября в России было выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 8% из них — без клинических проявлений. Вновь установлен рекорд суточной смертности — в результате заболевания погибли 1106 человек.