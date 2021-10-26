Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели все регионы России
Анна Акимова
Анна Акимова
17:29, 26 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции для ряда категорий граждан ввели власти всех регионов России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
На сегодняшний день главными государственными санитарными врачами постановления об обязательной вакцинации отдельных категорий лиц приняты во всех субъектах РФ, — сказала Попова.
Она добавила, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается во всех федеральных округах РФ, он составляет от 8% до 15%. Количество заражений не растёт лишь в двух регионах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил увеличение уровня вакцинации в столице в 4 раза по сравнению с августом. При этом, по словам Собянина, ситуация остаётся напряжённой — количество заражений за последнюю неделю возросло на 14%, а количество госпитализаций — на 10%.
По состоянию на 26 октября в России было выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах, 8% из них — без клинических проявлений. Вновь установлен рекорд суточной смертности — в результате заболевания погибли 1106 человек.