В России впервые выявили более 1100 смертей от COVID-19

За последние сутки в России выявлено 36 446 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. 1106 человек погибли в результате заболевания, это является новым антирекордом в России с начала пандемии. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

За сутки в России полностью выздоровели 26 973 человека. Всего на данный момент в Российской Федерации выздоровели 7 213 584 человека. С начала пандемии в мире заразились около 243,7 млн человек, более 4,9 млн умерли.

Ранее сообщалось, что 25 октября количество новых заражений COVID-19 достигло 37 930 человек. Это максимум с начала пандемии. 9% заболевших не имели клинических проявлений инфекции. За 24 часа прошлых суток от коронавируса скончались 1069 человек, полностью выздоровели 20 690 человек.

В Минздраве заявили, что пик четвёртой волны коронавирусной инфекции в России пока не достигнут. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава профессора Владимира Чуланова, в стране сохраняется высокая смертность от COVID-19, это связано со штаммом «дельта». По словам эксперта, риск летального исхода при этом штамме вырос в 2,3 раза.