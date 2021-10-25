В России зафиксирован новый максимум заражений COVID-19

За последние сутки количество новых заражений COVID-19 достигло 37 930. Это новый максимум с начала пандемии. 9% заболевших не имели клинических проявлений инфекции. За 24 часа от коронавируса скончались 1069 человек, полностью выздоровели 20 690 человек. Таковы данные оперштаба.

Таким образом, общее количество заражений коронавирусом к 25 октября в стране достигло 8 279 573, общее число смертей выросло до 231 669, полностью выздоровели 7 186 611 человек.

На первом месте по суточной заболеваемости Москва, там за 24 часа выявлено 7778 случаев коронавирусной инфекции, это на 2,5 тысячи больше, чем днём ранее. На втором месте Подмосковье с 3127 случаями, на третьем — Санкт-Петербург с 2693 заражениями.

По состоянию на 24 октября в стране было выявлено 35 660 новых случаев коронавируса, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. От инфекции скончались 1072 пациента, полностью выздоровели 22 784 человека.

Ранее в Минздраве заявили, что пик четвёртой волны коронавирусной инфекции в России пока не достигнут. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимира Чуланова, в стране сохраняется высокая смертность от COVID-19, это связано со штаммом «дельта». По словам эксперта, риск летального исхода при этом штамме вырос в 2,3 раза.