В России зафиксирован новый максимум заражений COVID-19

За последние сутки количество новых заражений COVID-19 достигло 37 930. Это новый максимум с начала пандемии. 9% заболевших не имели клинических проявлений инфекции. За 24 часа от коронавируса скончались 1069 человек, полностью выздоровели 20 690 человек. Таковы данные оперштаба.
Таким образом, общее количество заражений коронавирусом к 25 октября в стране
На первом месте по суточной заболеваемости Москва, там за 24 часа выявлено 7778 случаев коронавирусной инфекции, это на 2,5 тысячи больше, чем днём ранее. На втором месте Подмосковье с 3127 случаями, на третьем — Санкт-Петербург с 2693 заражениями.
По состоянию на 24 октября в стране было выявлено 35 660 новых случаев коронавируса, из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. От инфекции скончались 1072 пациента, полностью выздоровели 22 784 человека.
Ранее в Минздраве заявили, что пик четвёртой волны коронавирусной инфекции в России пока не достигнут. По словам главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава профессор Владимира Чуланова, в стране сохраняется высокая смертность от COVID-19, это связано со штаммом «дельта». По словам эксперта, риск летального исхода при этом штамме вырос в 2,3 раза.