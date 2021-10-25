В Минздраве заявили, что пик четвёртой волны COVID-19 пока не достигнут

Россия ещё не достигла пика четвёртой волны коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения России профессор Владимир Чуланов, сообщает «Интерфакс».

Он отметил также высокую смертность от COVID-19 в стране. По словам специалиста, такая ситуация связана с «дельта»-штаммом. При нём риск летального исхода возрос в 2,3 раза.

В настоящее время нет оснований считать, что уровень заболеваемости COVID-19 в Российской Федерации достиг пика, — отметил Чуланов.

Ранее центр «Вектор» впервые опубликовал снимки штамма COVID-19, именуемого «дельта». Штамм характеризуется высокой степенью заразности. Он зародился в Индии. Он быстрее ранее обнаруженных вариаций вызывает высокую вирусную нагрузку в горле. Из-за этого заражённые могут распространять вирус, не подозревая, что являются носителями инфекции.

В Москве обнаружены первые единичные случаи заболевания новой разновидностью штамма COVID-19 «дельта» AY4.2. Данную разновидность уже выявляли в Твери и Санкт-Петербурге. Предполагается, что этот вид «дельты» более опасен. Разновидность имеет две мутации в спайковом белке, которые помогают вирусу легче проникать в клетки организма.