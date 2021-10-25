Впервые опубликованы снимки «дельта»-штамма коронавируса

Центр «Вектор» впервые опубликовал снимки штамма COVID-19, именуемого «дельта», передаёт РИА Новости. Штамм характеризуется высокой степенью заразности.

Штамм коронавируса «дельта» зародился в Индии. Он быстрее ранее обнаруженных вариаций вызывает высокую вирусную нагрузку в горле. Из-за этого заражённые могут распространять вирус, не подозревая, что являются носителями инфекции.

По данным российских эпидемиологов, в стране сейчас доминирует именно «дельта». Заражения этим штаммом фиксируются в наибольшем количестве и в других странах мира. По мнению члена Национальной академии наук США, Academia Europaea, иностранного члена РАН Евгения Кунина, «дельта» может оказаться последним штаммом коронавируса. Он назвал этот вариант своеобразным плато развития COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве обнаружены первые единичные случаи заболевания новой разновидностью штамма COVID-19 «дельта» AY4.2. Данную разновидность уже выявляли в Твери и Санкт-Петербурге. Предполагается, что этот вид «дельты» более заразен. Разновидность имеет две мутации в спайковом белке, которые помогают вирусу легче проникать в клетки организма.

Данный вариант «дельта»-штамма обнаружили в США и Великобритании. Как заявили учёные, вид AY.4.2 может быть на 10–15% заразнее обычного «дельта»-штамма, доминирующего сейчас. На него приходится почти 10% всех зарегистрированных случаев заражения в Великобритании.