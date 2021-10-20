Британские власти признали распространение нового «дельта»-штамма

В Великобритании действительно распространяется новый вариант «дельта»-штамма коронавируса — AY.4.2, заявил министр здравоохранения страны Саджид Джавид. Он подчеркнул, что нет оснований считать эту мутацию опаснее предыдущей, передаёт РИА Новости.

Хотя на данный момент нет причин считать, что AY.4.2 более опасен, но что насчёт следующего варианта, который может быть более опасен? Мы должны быть готовы, — сказал он.

Ранее учёные сообщили, что вариант AY.4.2 может быть на 10–15% заразнее обычного «дельта»-штамма, доминирующего сейчас. На него приходится почти 10% всех зарегистрированных случаев заражения в Великобритании.

Также заражение этим штаммом выявили в Израиле у ребёнка, который вернулся из другой страны. Пациента протестировали в аэропорту и поместили в изоляцию, он ни с кем не общался.

Кроме того, глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний США Рошель Валенски сообщила об обнаружении AY4.2 американскими специалистами. По её словам, появление этого варианта «периодически» фиксируется в США, однако учёные пока не отмечают увеличения его числа или появления кластеров. Кроме того, сейчас нет информации, что эта вариация подрывает эффективность вакцины или медикаментов, которые применяют для лечения COVID-19.