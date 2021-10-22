В Москве обнаружили новый вид штамма «дельта» коронавируса

В Москве обнаружены первые случаи заболевания новой разновидностью штамма COVID-19 «дельта» AY4.2. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передаёт «Коммерсант». Ранее данную разновидность выявляли в Твери и Санкт-Петербурге. Предполагается, что этот вид «дельты» более заразен.

Как заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пока речь идёт о единичных случаях этого вида в столичном регионе.

По его словам, в обнаруженных образцах есть все признаки AY4.2. В частности, разновидность характеризуют две мутации в спайковом белке, которые помогают вирусу легче проникать в клетки организма. Считается, что эта особенность делает вид более заразным.

[Изоляты вируса из Московского региона] имеют все значимые генетические отличия, присущие новой ветви AY.4.2, включая две вышеуказанные мутации, — сказал Хафизов.

Накануне эксперты усомнились, что новый штамм коронавируса, выявленный в Твери и Санкт-Петербурге, является мутацией AY.4.2. По их словам, данный вид был секвентирован в Санкт-Петербурге ещё в сентябре, когда AY.4.2 в России быть не могло. Инфекционисты полагают, что алгоритм, анонсирующий выявленные в стране штаммы, мог ошибиться. При этом они не исключают появления более жизнеспособной мутации вируса в ближайшее время.