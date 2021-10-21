Выявленный в России новый штамм коронавируса может не совпадать с AY.4.2

Новый штамм коронавируса AY.4.2 был дважды зафиксирован в Твери и один раз в Санкт-Петербурге. Причём последний был секвенирован ещё в сентябре, когда AY.4.2 в России быть не могло. Эксперты полагают, что алгоритм, который анонсирует выявленные в стране штаммы, мог ошибиться, но более жизнеспособная мутация вируса может появиться в ближайшее время, пишет «Коммерсант».

Инфекционист, сотрудник Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета Оксана Станевич рассказала , что вирус, выявленный в Петербурге, был секвенирован ещё в сентябре, когда AY.4.2 в России циркулировать не мог. По её мнению, Роспотребнадзор не учёл погрешности работы специального алгоритма PANGO, который изучает все штаммы, секвенированные в России, и вирусы, которые были отмечены как AY.4.2, на самом деле не являются таковыми.

В то же время часть учёных считает, что достаточно других схожих мутаций, чтобы классифицировать вирус как AY.4.2. Молекулярный биолог, научный сотрудник МГУ Сергей Харитонов предполагает, что это «мало что меняет».

Если этот штамм окажется более устойчивым в популяции и более заразным, чем доминирующий на сегодняшний день штамм «дельта», то рано или поздно он до нас дойдёт, — заявил он.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что скорость распространения новой мутации коронавируса AY.4.2 сравнима с «дельта»-штаммом. Для более точных данных необходимо проводить больше исследований. Он добавил, что новая мутация коронавируса на 10–15% заразнее «дельта»-штамма, но пока нет никаких данных о том, что AY.4.2 вызывает другие симптомы или более летален.