Вирусолог сравнил скорость распространения «дельта»-штамма с AY.4.2

Скорость распространения новой мутации коронавируса AY.4.2 сравнима с «дельта»-штаммом. Для более точных данных необходимо проводить больше исследований, сообщил Lenta.ru профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Скорость распространения AY.4.2 сравнима с таковой у дельты. <...> За этим надо внимательно следить, и не только для AY.4.2, но и для всех штаммов. Для этого в регионах России нужно секвенировать (определять последовательность РНК генома. — NEWS.ru) гораздо больше клинических образцов, чем делается сейчас, — пояснил Аграновский.

В России обнаружили новую разновидность штамма «дельта» — AY.4.2. В настоящее время выявлены единичные случаи, но есть вероятность широкого распространения этого варианта инфекции, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кaмиль Хафизов.

Ранее Аграновский заявил, что новая мутация коронавируса на 10–15% заразнее «дельта»-штамма. В то же время он подчеркнул, что пока нет никаких данных о том, что AY.4.2 вызывает другие симптомы. Также нет информации о том, что этот штамм более летален.