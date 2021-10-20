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Вирусолог сравнил новый вариант COVID-19 с «дельта»-штаммом

13:09, 21 октября 2021
Вирусолог сравнил новый вариант COVID-19 с «дельта»-штаммом Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Новый вариант коронавируса AY.4.2 может быть на 10–15% заразнее «дельта»-штамма. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, передаёт Lenta.ru.

По данным статьи в Financial Times, он на 10–15% заразнее «дельты». Для сравнения, штамм «дельта» в два раза — на 100% — заразнее нулевого, уханьского штамма, — сказал он.

В тоже время он подчеркнул, что пока нет никаких данных о том, что AY.4.2 вызывает другие симптомы. Также нет информации о том, что этот штамм более летален.

Ранее в России обнаружили новую разновидность штамма «дельта» — AY.4.2. В настоящее время выявлены единичные случаи, но есть вероятность широкого распространения этого варианта инфекции, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кaмиль Хафизов. 

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