Вирусолог сравнил новый вариант COVID-19 с «дельта»-штаммом

Новый вариант коронавируса AY.4.2 может быть на 10–15% заразнее «дельта»-штамма. Об этом заявил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, передаёт Lenta.ru.

По данным статьи в Financial Times, он на 10–15% заразнее «дельты». Для сравнения, штамм «дельта» в два раза — на 100% — заразнее нулевого, уханьского штамма, — сказал он.

В тоже время он подчеркнул, что пока нет никаких данных о том, что AY.4.2 вызывает другие симптомы. Также нет информации о том, что этот штамм более летален.

Ранее в России обнаружили новую разновидность штамма «дельта» — AY.4.2. В настоящее время выявлены единичные случаи, но есть вероятность широкого распространения этого варианта инфекции, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Кaмиль Хафизов.