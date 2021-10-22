В России снова выявлено более 35 тысяч случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 35 660 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1072 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 22 784 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с COVID-19.

Рекордсменом по новым заболевшим традиционно стала Москва — 5279 новых случаев. Следом идут Санкт-Петербург с 3297 заболевшими и Подмосковье с 3030 случаями. Также впервые больше одной тысячи случаев выявили в Самарской области — там зафиксировали 1093 заражённых.

Наименьший прирост заболевших COVID за сутки зафиксирован в Чукотском и Ненецком автономных округах с 17 и 16 заболевшими соответственно.

Коронавирус в Крыму за сутки подтвердился у 649 человек, это максимум с начала пандемии.

23 октября в России в очередной раз обновился максимальный показатель заболеваемости от коронавируса. Было выявлено 37 678 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались 1075 человек. Общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 229 528 человек.

Ранее учёные выяснили, что невакцинированные люди могут повторно заражаться коронавирусом каждые 16 месяцев. На это влияет общий рост числа случаев заражения в обществе. При этом количество повторных заражений увеличивается с приближением зимы.

Год назад большинство специалистов считали, что если повторное заболевание COVID-19 и возможно, то это скорее является исключением. Однако позднее стало понятно, что полученный иммунитет со временем ослабевает.