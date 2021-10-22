Показатели заболеваемости коронавирусом в России вновь побили рекорд

В России в очередной раз обновился максимальный показатель заболеваемости от коронавируса. За минувшие сутки выявлено 37 678 новых случаев заболевания COVID-19. Скончались 1075 человек. Общее число жертв инфекции на сегодняшний день составляет 229 528 человек, сообщается на сайте федерального оперштаба.

В России за прошедшие сутки зафиксированы новые максимумы по числу заражений и смертей от коронавируса — 37 678 человек заболели и 1075 скончались. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне — 37 141 и 1064 соответственно.

Всего за время пандемии в России выявлено 8,2 млн случаев коронавируса.

Ранее эпидемиолог спрогнозировала ситуацию с коронавирусом к концу года. По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, вероятнее всего, показатели заболеваемости стабилизируются.