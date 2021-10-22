Эпидемиолог спрогнозировала ситуацию с коронавирусом к концу года

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, какой, вероятнее всего, будет ситуация с коронавирусом к концу года. Скорее всего, показатели заболеваемости стабилизируются, приводит мнение эксперта РИА Новости.

Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными, — предположила врач.

В России за последние сутки выявлено более 37 тысяч новых случаев заражения инфекцией. В связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Регионам дано право продлить эти дни в зависимости от ситуации с заболеваемостью.

Ранее сообщалось, что заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила: в ближайшее время не приходится ждать позитивных изменений в ситуации с распространением коронавируса. По её словам, рост заболеваемости создаёт нагрузку на всю медицинскую систему столицы.