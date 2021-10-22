Мэрия Москвы не ждёт скорых позитивных изменений по COVID-19

В ближайшее время не приходится ждать позитивных изменений в ситуации с распространением коронавируса, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Москва 24». По её словам, рост заболеваемости создаёт нагрузку на всю медицинскую систему столицы.

Меры у нас будут введены целиком только с 28 октября, поэтому, конечно, никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится, — сказала она.

При этом в городе есть достаточный запас коек для больных COVID-19. 80% из существующих мощностей для лечения — временные, что позволяет «не отвлекать стационары» от оказания плановой, экстренной и соматической помощи.

Я думаю, что ситуация пока вряд ли улучшится у нас, но на сегодняшний день запас коечного фонда, в том числе реанимационного, достаточный, чтобы оказать необходимую помощь всем, — заключила она.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.