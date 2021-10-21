В Москве не будут вводить QR-коды для поездок на общественном транспорте

Власти Москвы пока не планируют введение QR-кодов для поездок на общественном транспорте в период нерабочих дней. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк. Нерабочие дни в городе продляться с 28 октября по 7 ноября.

Метро в эти дни и транспорт будут работать. Опять же, с учётом загрузки понятно, что коллеги из транспортного комплекса ситуацию отслеживают, насколько большая нагрузка на транспорт, и, исходя из этого, принимаются другие решения, — заявил чиновник.

При этом он подчеркнул, что власти хотят максимально снизить число контактов между людьми при наименьшем ущербе для экономики.

Ранее также стало известно, что в мэрии не собираются ограничивать передвижения и на личном транспорте.

При этом в столице усилили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер на транспорте, включая такси. Роспотребнадзор призвал москвичей не осуществлять поездки в транспорте без средств индивидуальной защиты, следить за чистотой рук и соблюдать социальную дистанцию.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил в столице нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.