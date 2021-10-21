В Москве усилили контроль за соблюдением антиковидных мер на транспорте

В Москве усилили контроль за соблюдением антикоронавирусных мер на транспорте, включая такси. Москвичей призвали не осуществлять поездки в транспорте без средств индивидуальной защиты, следить за чистотой рук и соблюдать социальную дистанцию. Об этом сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

Как отмечается, с апреля по октябрь 2021 года было проверено 1245 такси, в 181 из них установлены нарушения: у водителей и пассажиров не было масок либо маски были спущены на подбородок, не во всех такси проводилась дезинфекция салона, а также отсутствовали антисептики для обработки рук. По результатам проверок составлено 147 протоколов об административных правонарушениях.

Всего с начала года было проверено 3045 объектов транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе такси и теплоходов. Нарушения антикоронавирусных требований были установлены в 449 объектах. Общая сумма наложенных штрафов составила более 700 тысяч рублей, деятельность одного из предпринимателей была приостановлена судом на 20 суток.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин вводит в столице дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. В период с 28 октября по 7 ноября в Москве закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Приостанавливается также приём граждан в центрах «Мои документы» и представительствах органов власти. Предоставление государственных услуг в электронном виде полностью сохранится. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.