Учёные узнали, сколько раз можно повторно заразиться коронавирусом

Как выяснили учёные, невакцинированные люди могут повторно заражаться коронавирусом каждые 16 месяцев. На это влияет общий рост числа случаев заражения в обществе. При этом количество повторных заражений увеличивается с приближением зимы, сообщает The Guardian.

При высоком уровне распространённости и частых контактах с носителями вируса, как это, например, происходит в школах, можно заметить, что всё больше и больше людей будут инфицированы повторно, несмотря на двойную вакцинацию, — сказал доцент кафедры вирусологии Лидсского университета Стивен Гриффин.

Год назад большинство специалистов считали, что если повторное заболевание COVID-19 и возможно, то это скорее является исключением. Однако позднее стало понятно, что полученный иммунитет со временем ослабевает.

Согласно результатам исследования датских медиков, лица моложе 65 лет имели около 80% защиты в течение как минимум шести месяцев, в то время как люди старше 65 лет — только 47%.

Исследование, опубликованное в авторитетном научном журнале The Lancet Microbe, показало, что число повторных заболеваний будет становиться всё больше по мере ослабления коллективного иммунитета.

Автор статьи опирается на данные ряда исследований. В том числе на результаты Национальной статистической службы Великобритании, исследование, проведённом датскими учёными и опубликованном в журнале The Lancet, а также на заявления учёных Лидсского университета.

Ранее кандидат медицинских наук Илья Акинфиев объяснил, чем опасно одновременное заражение несколькими вирусами. Риск такого заболевания возрос во время осенней волны коронавируса. По словам учёного, самый распространённый на сегодня вид микс-инфекции, которая обусловлена заражением двумя или более вирусами, это вирусная или коронавирусная пневмония, на которую накладывается бактериальная пневмония. Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией.