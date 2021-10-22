Инфекционист объяснил опасность заражения несколькими инфекциями

Кандидат меднаук Илья Акинфиев объяснил, чем опасно одновременное заражение несколькими вирусами. Риск такого заболевания возрос во время осенней волны коронавируса, сообщает радио Sputnik.

Самый распространённый на сегодня вид микс-инфекции, которая обусловлена заражением двумя или более вирусами, это вирусная или коронавирусная пневмония, на которую накладывается бактериальная пневмония.

Получается, что состояние отягчается, заболевание протекает более тяжело, с более сильной интоксикацией. Также часто встречается одновременное заражение вирусами гепатита B и C, — пояснил врач.

Несмотря на сложность заболевания, бывает, что человек переносит смешанную инфекцию легче, чем заражение каким-то одним вирусом. Это происходит тогда, когда вирусы начинают «конкурировать» между собой в организме.

На слуху на сегодня одновременное заражение вирусом гепатита B и вирусом гепатита D. В таком случае заболевание протекает в среднетяжёлой форме, как если бы человек был заражен только одним вирусом. При этом если человек сначала переболевает гепатитом B, а через какое-то время заражается гепатитом D, возможен даже летальный исход, — пояснил специалист.

Лечение вирусной микст-инфекции будет точно таким же, как при заражении одним вирусом. А при сочетании вируса и бактерии алгоритм лечения изменится полностью. В этом случае в ход идут и противовирусные препараты, и антибактериальная терапия.

Этой осенью велик риск заболеть сразу и коронавирусом, и гриппом. Снизить его поможет только вакцинация.

Ранее Министерство здравоохранения России разрешило одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Инъекции будут производиться в разные части тела.