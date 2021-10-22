Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа

В большинстве украинских городов водопроводная вода непригодна для употребления. Об этом каналу Politnavigator TV заявил депутат Верховной рады Александр Колтунович со ссылкой на Институт коллоидной химии и химии воды Национальной академии наук Украины.

Общегосударственная целевая программа «Питьевая вода Украины» критично требует финансирования. У нас, по данным Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины, практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению,...