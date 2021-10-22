Минздрав разрешил одновременную вакцинацию от COVID-19 и гриппа
Александр Чеков
Александр Чеков
20:28, 22 октября 2021
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Министерство здравоохранения России разрешило одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа. Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства, инъекции будут производиться в разные части тела.
Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа - соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), —говорится в сообщении.
Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях. Отмечается отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении.
Во время одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса препараты вводятся в разные части тела.
Ранее директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эпидемическим и пандемическим болезням Сильви Бриан сообщила, что одновременное применение вакцин от гриппа и коронавируса безопасно.